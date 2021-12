Osavi rozpoczyna współpracę z Rocket Science w zakresie działań PR

Jako marka Osavi nie podejmowaliśmy dotychczas współpracy w zakresie działań public relations. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Agencją Rocket Science Communications, ponieważ stawiamy na zaangażowanie i profesjonalizm. Chcemy wkroczyć w rok 2022 jako firma, która rozwiązuje problem niepewności co do jakości suplementów diety – mówi Armand Przygodzki, prezes Osavi.

Osavi wyróżniają innowacyjne formuły produktów – obok klasycznych kapsułek w ofercie znajdują się również suplementy w formie sprayu i żelek oraz wersje dla osób na dietach wykluczających, m.in. wegetariańskich, wegańskich, bezcukrowych, bezlaktozowych czy ketogenicznych. Jako jedni z nielicznych swoje wyroby produkują w Unii Europejskiej oraz poddają niezależnym badaniom laboratoryjnym. Marka jako pierwsza w swojej branży wprowadziła całkowicie ekologiczne opakowanie, które w całości można poddać recyklingowi, dzięki nowoczesnej technologii druku etykiet.

Produkty Osavi są propozycją dla konsumentów poszukujących ekologicznych i innowacyjnych suplementów. Nazwa Osavi pochodzi od angielskiego słowa „savy”, które oznacza oszczędność – u nas jest to prostota składów, w naszych produktach nie występują zbędne wypełniacze i niezdrowe dodatki. Przede wszystkim tworzymy w duchu less waste, chcemy oszczędzać planetę, dlatego dbamy o ograniczenie do minimum śladu węglowego – dodaje Armand Przygodzki.

Agencja Rocket Science Communications obsługuje między innymi firmy: Advox, ClickMeeting, Evolution, Fundację Sukcesu Pisanego Szminką, NoFluffJobs, SentiOne oraz 4cv. Agencja wspiera marki w działaniach PR nie tylko w Polsce, lecz także w Niemczech i na Węgrzech.