OSAVI jako pierwszy polski producent kontroluje w tak szerokim zakresie swoje suplementy i udostępnia wszystkie wyniki. Premiera nowej wyszukiwarki certyfikatów analizy

W ostatnich latach rynek suplementów diety dynamicznie rośnie – w 2021 roku liczba producentów suplementów diety wzrosła o 4,4 proc., co było najwyższym wynikiem na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Z reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez OSAVI w pierwszym kwartale 2022 roku wynika, że dwóch na trzech Polaków deklaruje zażywanie suplementów diety, a wśród nich trzech na czterech robi to regularnie. Co czwarty respondent przyznał, że zażywa więcej preparatów niż przed pandemią.

W suplementacji bardzo ważna jest jakość zażywanych preparatów. Niestety jak pokazuje raport NIK, aż 9 na 10 suplementów diety dostępnych na naszym rynku nie skontrolowano pod kątem zgodności substancji. Ponadto w Polsce nadal nie jest powszechne upublicznianie wyników badań tych preparatów. Taka analiza jest obecnie dobrowolna, ale i trudna, skomplikowana oraz czasochłonna. W OSAVI dokładamy wszelkich starań, by rozwiewać wątpliwości co do jakości naszych suplementów diety. Stawiamy na transparentność i upubliczniamy wyniki niezależnych badań laboratoryjnych naszych preparatów – mówi Armand Przygodzki, CEO OSAVI.

Wyszukiwarka certyfikatów jakości suplementów diety

Wszystkie suplementy diety OSAVI są przebadane przez międzynarodowy podmiot, a wyniki badań są upublicznione w wyszukiwarce certyfikatów analizy jakości dostępnej na stronie marki. Po wpisaniu numeru seryjnego dowolnego produktu OSAVI umożliwia ona sprawdzenie wyników niezależnych laboratoryjnych badań jakości w tym zawartości deklarowanych składników poszczególnych preparatów. Certyfikat analizy to potwierdzenie parametrów produktu określonych w specyfikacji jakościowej. Szczegółowo przedstawia on rodzaj wykonanych badań oraz ich zgodność z wymaganiami.

W OSAVI stawiamy na przejrzystość informacyjną, zależy nam, by konsument, sięgając po preparaty naszej marki, miał pewność, że są one bezpieczne, a w ich składzie znajdują się składniki najwyższej jakości. Dlatego wszystkie partie produktów przechodzą niezależne badania w akredytowanych laboratoriach J.S. Hamilton Poland, co potwierdza znajdujące się na każdym opakowaniu logo LabTested – mówi Armand Przygodzki, CEO OSAVI.

Niezależne badania laboratoryjne

W laboratoriach J.S. Hamilton Poland przeprowadzane są badania wszystkich partii produktów OSAVI wprowadzanych na rynek. Suplementy diety są badane akredytowanymi metodami badawczymi opartymi na polskich i międzynarodowych normach (PN & ISO). Produkty podlegają wielu analizom w zakresie kontroli bezpieczeństwa i jakości, są to m.in. poszerzone badania czystości mikrobiologicznej, zawartości zanieczyszczeń metalami ciężkimi i zawartości substancji odżywczych (witamin, minerałów, aminokwasów, profile kwasów tłuszczowych), a także zanieczyszczenia pestycydami czy wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi oraz specyficzne badania dotyczące postaci i zawartości. J.S. Hamilton Poland, który jest akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium badawczym, posiada potwierdzenie kompetencji w zakresie m.in. laboratoryjnych analiz żywności, kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, a także farmaceutyków, opakowań oraz próbek środowiskowych.



Specyfika suplementów diety oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa produktu, jakości handlowej, a także konkurencyjności, wymaga szczególnego nadzoru laboratoryjnego. Badania w naszych laboratoriach są wykonywane przez ekspertów o wysokich kompetencjach, potwierdzonych akredytacją oraz przeprowadzane z zastosowaniem uznanych powszechnie norm, standardów i procedur badawczych, z wykorzystaniem wysokiej klasy wyposażenia pomiarowo-badawczego – mówi Beata Doroszkiewicz, Dyrektor Branży Badań Suplementów Diety J.S. Hamilton Poland.