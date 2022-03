Dane z KRS wskazują, że na polskim rynku obecnie znajduje się blisko 30 tys. podmiotów produkujących i sprzedających suplementy diety. Liczba ich producentów wzrosła w ubiegłym roku o 4,4 proc., był to najwyższy wzrost tego segmentu w ciągu ostatnich pięciu lat. Rozwój rynku wynika ze wzrastającego popytu na suplementy diety, według danych firmy analitycznej PMR rynek ten jest wart 6 mld zł.

Polacy najczęściej sięgają po suplementy witaminowo-mineralne. Niemal ¾ badanych najchętniej wybiera te w formie tabletek lub kapsułek do połykania

Według raportu dwóch na trzech dorosłych Polaków zażywa suplementy diety. Najczęściej wybierane są suplementy witaminowo-mineralne – zażywa je 81,1 proc. respondentów. W drugiej kolejności nasi rodacy wybierają preparaty poprawiające wygląd skóry, włosów i paznokci (33,2 proc.), a także wzmacniające stawy i kości (31,4 proc.) Najmniej popularne są suplementy zawierające szczepy bakterii i drożdży – zażywa je zaledwie 9,4 proc. Polaków.

Wyniki zleconego przez OSAVI, markę suplementów diety z kategorii premium, badania pokazują, że nasi rodacy pozostają wierni klasycznym formom suplementów. Polacy najczęściej wybierają preparaty w tradycyjnej formie tabletek i kapsułek do połykania – tę formułę preferuje aż 71,2 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazły się tabletki musujące, wybiera je co 10. badany. Spraye doustne oraz oleje i syropy okazują się być najmniej popularnymi formami suplementów wśród Polaków. Ich przyjmowanie deklaruje zaledwie 1 proc. ankietowanych. Dodatkowo z badania wynika, że dla 8,4 proc. respondentów sposób przyjmowania suplementów nie ma znaczenia.

Z naszych obserwacji wynika, że mimo iż nadal najpopularniejsze są formy stałe suplementów, to polscy konsumenci powoli zaczynają przekonywać się do preparatów w nowoczesnych formach, takich jak żelki oraz spraye doustne. Charakteryzuje je większa przyswajalność, a dodatkowo są to formuły łatwiejsze do przyjmowania dla osób mających problemy z połykaniem dużych tabletek oraz systematycznością w suplementacji – komentuje Maciej Jaskólski, dyrektor ds. rozwoju produktów OSAVI.

Blisko połowa Polaków kupuje suplementy diety raz w miesiącu w aptekach

Badanie pokazuje, że większość Polaków nadal suplementy nabywa w aptekach – deklaruje to 58,5 proc. respondentów. Jednocześnie jednak wyniki wskazują na rosnące znaczenie sprzedaży online w tym segmencie – niemal jeden na trzech badanych kupuje suplementy przez internet. Co ciekawe jedynie 3,6 proc. Polaków jako miejsce nabywania suplementów diety wybiera drogerię, a 2,8 proc. – zielarnię.

Mimo że konsumenci nadal najchętniej kupują suplementy diety w stacjonarnych aptekach, to jednak zauważalny jest wzrost znaczenia sektora e-commerce w tej kategorii. Dowodzi tego fakt, że pomimo spadku liczby firm prowadzących sprzedaż detaliczną suplementów, rynek ten nadal się rozwija, a produkcja suplementów wzrasta – mówi Armand Przygodzki, CEO OSAVI.

Wyniki badania wskazują, że większość naszych rodaków dokonuje zakupu suplementów diety raz w miesiącu – odpowiedź tę wskazała blisko połowa ankietowanych. Raz na kilka miesięcy tych zakupów dokonuje 35,6 proc. badanych. Prawie 10 proc. badanych suplementy kupuje częściej niż raz w miesiącu. Respondenci zostali także zapytani o to, jak zmieniły się ich zwyczaje zakupowe na przestrzeni ostatniego roku. Ponad 60 proc. Polaków deklaruje taką samą częstotliwość zakupu suplementów diety jak przed rokiem. Jednocześnie jednak 26,2 proc. badanych przyznaje, że tego rodzaju preparaty obecnie kupuje częściej, a tylko 7,5 proc. zmniejszyło częstotliwość tych zakupów.

Najczęściej na suplementy wydajemy do 50 zł miesięcznie. Co 4. Polak przyjmuje więcej suplementów niż przed pandemią

Ankietowani zapytani o miesięczny budżet na suplementy diety najczęściej wskazywali kwotę 21-50 zł – takie wydatki deklaruje ponad ⅓ respondentów (36,7 proc.) Blisko ¼ Polaków na suplementy wydaje od 51 do 80 zł miesięcznie. Wyniki badania wskazują, że w sumie ponad 70 proc. naszych rodaków na suplementy w ciągu miesiąca nie wydaje więcej niż 80 zł. Jednocześnie wydatki ⅛ badanych przekraczają kwotę 111 zł miesięcznie.

Jak wygląda kwestia zażywania suplementów w kontekście trwającej pandemii? Z przeprowadzonego badania wynika, że zwyczaje suplementacyjne Polaków uległy pewnej zmianie pod jej wpływem. Ponad ¼ badanych wskazuje, że zażywa je częściej, blisko ⅔ respondentów przyznaje, że zażywa suplementy diety z taką samą częstotliwością, jak przed jej rozpoczęciem, a jedynie 4,3 proc. robi to rzadziej.

Metodologia badania

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Ankieta została przeprowadzona przez agencje badawcza metoda CAWI w lutym 2022 r. na próbie 1000 osób.